İTSO'dan üyelerine dış ticaret yönetimi eğitimi

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, eğitim programları kapsamında "Dış Ticaret Yönetimi" konulu sertifikalı eğitim programı gerçekleştirdi.

Üyelerine yönelik eğitim programlarını sürdüren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, "Dış Ticaret Yönetimi" konulu sertifikalı eğitim programı gerçekleştirdi. 3 gün süren eğitim programına yoğun katılım sağlandı.

İTSO Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Dış Ticaret Uzmanı ve Eğitmen Gediz Gülşen tarafından "Dış Ticaret Yönetimi" konusunda geniş kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu.

3 gün süren eğitimde Eğitmen Gediz Gülşen tarafından "Dış Ticarette Temel Kavramlar", "Dış Ticarette Ödeme Şekilleri", "Dış Ticarette Teslim Şekilleri", "Dış Ticarette Kullanılan Belgeler", "Dış Ticarette Gayri Nakdi Krediler ve Kullanım Yerleri", "Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliği", "Teminat Mektupları", "Harici Garantiler" ve "Kontrgarantiler" konularında önemli bilgiler verildi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin kişisel ve kurumsal gelişimlerinin yanı sıra çağa ayak uydurarak bulundukları piyasalarda güncel kalmaları, söz sahibi olmaları ve yenilikçi girişimler ortaya koyabilmelerini önemsediklerini belirten İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Üyelerimizin güncel piyasalarda ve rekabet koşullarında kendilerini öne taşımaları adına bizler de üzerimize düşen vazifeleri biliyor ve bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz eğitim ve seminerlerimize de her geçen gün yenisini ekliyoruz. Son olarak düzenlediğimiz "Dış Ticaret Yönetimi" konulu sertifikalı eğitim programımız ile üyelerimizin global piyasalarda dış ticaretlerini daha iyi yönetebilmeleri, atmaları gereken adımlar ve bu iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklık yaşamayarak dış ticaretlerini sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmeleri adına A'dan Z'ye bilgilendirmelerde bulunuldu. Katılımcılarımız açısından verimli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Bu tür sertifikalı eğitim programları ile iş gücüne donanımlı eleman yetiştirmeyi ve sektörlerdeki kalifiye eleman ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlıyoruz. Farklı konu başlıklarında üyelerimiz faydasına olacağına inandığımız bu gibi eğitim programlarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BURSA