İtso'dan "Bau 2019" Gezisi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), KOSGEB desteği ile üyelerini "BAU 2019-Münih İnşaat ve Yapı Malzemeleri Fuarı"na götürdü.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 14-19 Ocak 2019 tarihleri arasında Almanya'nın Münih şehrinde yapılan BAU 2019 - Münih İnşaat ve Yapı Malzemeleri Fuarına gezi düzenledi. KOSGEB'in de desteği ile yapılan geziye İTSO Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aydın ve oda üyesi 18 firma temsilcisi iştirak etti. Türkiye'den 67 firmanın yer aldığı, dünya genelinden ise 45 ülkeden 2250 katılımcının bulunduğu BAU 2019 Fuarına katılan İTSO üyeleri, 2 gün fuarı gezerek incelemelerde bulundu. Sektörün en yeni teknoloji ürünlerini inceleme fırsatı bulan İTSO üyeleri, 16 Ocak Çarşamba günü Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği B2B görüşmelerinde yabancı firmalarla bir araya gelerek iş görüşmeleri yaptı. Türkiye Münih Başkonsolosu Mehmet Günay ve Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu'nun da katıldığı görüşmeler esnasında çeşitli sunum ve bilgilendirme toplantıları da düzenlendi. Görüşmeler esnasında çeşitli bağlantılar kurarak ticari ilişkiler gerçekleştirilmesi noktasında adımlar atan İTSO üyeleri, 17 Ocak Perşembe günü Münih programını sonlandırdılar.

Gezi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İTSO Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş, "14-19 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen BAU 2019 Münih İnşaat ve Yapı Fuarı Fuarına 18 Oda üyemiz ile KOSGEB'in de desteği ile bir gezi düzenledik. Gerçekleştirilen gezide sektörün en yeni teknolojilerini yerinde inceleme fırsatı bulduk. Sektörde yer alan firmaların çağın getirdiği yenilikleri yerinde görmelerini çok önemli buluyoruz. Bu açıdan verimli bir fuarı geride bıraktık. Münih'te gerçekleştirdiğimiz B2B görüşmelerinde bize destek veren Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu'na teşekkür ederiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA