ITSO'dan 112 acil çağrı merkezi ve vefa destek ekibine teşekkür
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ITSO'dan 112 acil çağrı merkezi ve vefa destek ekibine teşekkür

29.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:59
ITSO'dan 112 acil çağrı merkezi ve vefa destek ekibine teşekkür

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, pandemi sürecinde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, pandemi sürecinde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 112 acil çağrı merkezleri de yoğun bir şekilde hizmet veriyor. Bu kapsamda Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Şahlan ile birlikte pandemi sürecinde büyük özveriyle çalışan 112 acil çağrı merkezi ve vefa sosyal destek ekibi çalışanlarını ziyaret etti. Tutar, Vali Yardımcısı Haluk Şimşek, AFAD Müdürü Ethem Kılıçarslan, Vefa Sosyal Destek Müdürü Figen Beşik ile 112 acil çağrı merkezi personelleri ile vefa sosyal destek ekibi çalışanlarına salgın sürecinde gösterdikleri özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek, hediyelerini takdim etti. - ISPARTA

ITSO'dan 112 acil çağrı merkezi ve vefa destek ekibine teşekkür
ITSO'dan 112 acil çağrı merkezi ve vefa destek ekibine teşekkür
ITSO'dan 112 acil çağrı merkezi ve vefa destek ekibine teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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