ITSO Başkanı Tutar: "Kadınlarımız ülkemizde değişim ve dönüşüme imza atıyorlar"
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ITSO Başkanı Tutar: "Kadınlarımız ülkemizde değişim ve dönüşüme imza atıyorlar"

08.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:20
ITSO Başkanı Tutar:

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda girişimciliğin geleceğinin kadınların elinde olduğunu belirtti.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda girişimciliğin geleceğinin kadınların elinde olduğunu belirtti.

Gelişimi kadın ve erkeklerin birlikte sağlayacağının altını çizen Tutar, mesajında şu görüşlere yer verdi: "Kadını köşede bırakan zihniyet ilerleyemez. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz bu vizyonla 81 ilde kadın girişimciler kurulunu kurdu. Kadınlarımız ülkemizde değişim ve dönüşüme imza attılar. Kadınların işgücüne katılma oranı hızla artıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Isparta'da da kadın girişimci sayısını artırmayı hedefledik. Yüce Rabbimiz, kadını ve erkeği aynı nefisten yaratmıştır. Birbirleriyle ülfet edecekleri bir fıtrata sahip kılmıştır. Dünya hayatını birlikte paylaşacaklarını göstermiştir. Kadını ikinci plana iterek, yok sayarak, onlara şiddet uygulayarak, uygar bir medeniyet olamayız. Toplum olarak bu tür yaklaşımların karşısında durmalıyız. Kadınlarımız da sosyal hayatta, iş hayatında, siyasette daha aktif rol alarak ülkenin gelişmesine katkı sağlamalı. Zira hem dünya hem de ülkemiz, kadınların emekleriyle daha güzel olacak. Fırsat verildiğinde ve biz erkekler önlerinde engel olmayınca, kadınlarımızın başaramayacakları hiçbir iş olmadığını biliyoruz. Zaten Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de, Türk kadınına her zaman güvenmiştir. Kadınının toplumda hak ettiği yere gelebilmesi için öncü reformlara imza atmıştır. Çünkü toplumun kadına verdiği değer, toplumun aynasıdır, uygarlık seviyesinin göstergesidir. İş dünyası, siyaset, bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor yaşamında büyük başarılara imza atan kadınlarımızla gurur duyuyoruz." - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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