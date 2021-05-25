ITSO Başkanı Tutar: "Isparta 32 Spor bir yıl boyunca verdiği emeklerin karşılığını aldı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ITSO Başkanı Tutar: "Isparta 32 Spor bir yıl boyunca verdiği emeklerin karşılığını aldı"

ITSO Başkanı Tutar: 'Isparta 32 Spor bir yıl boyunca verdiği emeklerin karşılığını aldı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, Isparta 32 Spor'un Bursa Yıldırımspor'u yenerek 2. Lig'e yükselmesinin ardından tebrik mesajı yayımladı.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, Isparta 32 Spor'un Bursa Yıldırımspor'u yenerek 2. Lig'e yükselmesinin ardından tebrik mesajı yayımladı.

Tutar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Şehrimizin gururu Isparta 32 Spor'un 2. Lige yükselmesi bizleri son derece mutlu etti. Isparta 32 Spor bir yıl boyunca kar kış demeden verdiği emeklerin karşılığını aldı. Elde ettiği başarısından dolayı başta Kulüp Başkanı Atakan Yazgan olmak üzere, kulüp yöneticilerini, teknik heyetini ve futbolcularını kutluyoruz. Isparta'mıza şampiyonluk hayırlı olsun. Takımımıza 2. Lig'de de başarılar dileriz." - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Volkan Bozkır Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Hadise Müge Anlı Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ITSO Başkanı Tutar: "Isparta 32 Spor bir yıl boyunca verdiği emeklerin karşılığını aldı" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 14:02:48. #1.11#

title