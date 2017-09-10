Itps'in Müşterilerine Sunduğu Hizmetler Neler?

ITPS Genel Müdürü Şenol Gürvit ITPS'i ve hizmetlerini Wise TV'ye anlattı.



ITPS'nin açılımının "IT Profesyonel Servisler" olduğunu ve veri merkezlerine fiziksel alt yapı konusunda danışmanlık yaptıklarını belirterek sözlerine başlayan Gürvit veri merkezleri IT donanımının sağlıklı ve kesintisiz çalışması için soğutma, elektrik, güç ve bunların yönetimi ile servislerini içeren hizmetlerinin Türk mühendisler tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı. Gürvit ITPS veri merkezleri hizmetlerinin planlama ve tasarım kısmından başlayabildiği gibi, saha danışmanlığını ya da uzun süredir faaliyet gösteren veri merkezleri için durum değerlendirmesini de kapsayabildiğini de belirtti.