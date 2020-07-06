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İTOB yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor

İTOB Organize Sanayi Bölgesinde, birçok alanda ihtiyaç duyulan ticaret merkezinin inşaatı devam ederken, cami ve sosyal tesisler ise hizmete açıldı.

İTOB yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor
06.07.2020 09:24 | Son Güncelleme: 06.07.2020 09:28

İTOB Organize Sanayi Bölgesinde, birçok alanda ihtiyaç duyulan ticaret merkezinin inşaatı devam ederken, cami ve sosyal tesisler ise hizmete açıldı. İTOB Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar, yeni yatırımlarla bölgedeki çalışan sayısını 15 bine, dış ticaret hacmini ise 1.25 milyar dolara çıkarttıklarını ifade ederken, inşasına başlanması için gün sayılan itfaiye merkezi, okul ve mesleki eğitim merkezi ise İTOB'u daha da büyütecek.

Birçok sektörden alanında önemli firmalara ev sahipliği yapan İTOB Organize Sanayi Bölgesi, yeni yatırımlarla gücüne güç katıyor. Yüzde 95'lik doluluk oranına ulaşan bölgede 10'dan fazla firmanın yeni yatırımları ile sürüyor. İTOB'un 2002'de İzmir Ticaret Odası ve 14 meslek komitesi ile kooperatif olarak kurulduğunu söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar, "2019'da yapılan genel kurul sonrasında müteşebbis heyetle değil katılımcının özgür iradesiyle belirlenen yönetim kuruluyla yönetilen OSB statüsüne geçti. OSB olarak İzmir'de ikinci Türkiye genelinde ise 87'inci sırada yer alıyoruz" dedi.

Doluluk oranı yüzde 95

351 parselin bulunduğu OSB'de doluluk oranı ise yüzde 95'lerde bulunuyor. 15 bin kişinin istihdam edildiği bölgede gıda, demir çelik sanayi, kimya, plastik, makine, elektrik elektronik, bilişim sektörlerinden firmalar bulunuyor.

Başkan Acar, yeni yatırımlarla dış ticaret hacmini 1.25 milyar dolara çıkarttıklarını ifade ederek, göreve geldikleri günden bu yana Türkiye genelinde marka OSB olmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

İTOB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar, "Koltuğa oturur oturmaz öncelikle yönetim kurulumuz ile birlikte OSB'de bulunan eksiklikleri ortaya çıkardık. Aidatsız, kredi kullanmayan, kendine yetebilen, hukuk ve kanunlar çerçevesinde hareket eden, şeffaf ve adil şekilde yönetilen bir OSB kuruyoruz" dedi.

Bölge içindeki büyük bir eksikliği ticaret merkezi ile aşacaklarını belirten Acar, "Bunun için geçen yıl İTOB Ticaret Merkezinin temelini attık. Ticaret merkezimizin temel atma törenini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte yapmıştık. Bitmek üzere olan merkez içinde banka şubeleri, alışveriş merkezi, sağlık merkezi, kafeterya, PTT ve kargo şubeleri bulunacak. Yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda inşa edilen ticaret merkezi sadece bölgemizi değil çevre köylere de önemli ölçüde fayda sağlayacak. Yine bölge içinde olmayan sosyal tesis ve camiyi de katılımcılarımızın hizmetine açtık" şeklinde konuştu.

Bölgeye 8 derslikli okul

Bu yıl bitmeden 8 derslikli okul için çalışmalara başlayacaklarını belirten İTOB Yönetim Kurulu Başkanı Acar, "Cumhurbaşkanımıza da bahsettiğimiz bu okulun inşaatına başlayıp en kısa sürede açmaya çalışacağız. Meslek Eğitim Merkezi projemiz ile bölgemiz içindeki firmaların ara eleman ihtiyacını karşılamak, çevre köylerdeki çocukların eğitimlerinin karşılanarak sonrasında iş hayatına kazandırmayı hedefliyoruz. Çevre köylerde bulunan 15 bin nüfusun eğitime muhtaç gençlerinin okutularak; fabrikalarda staj yaptırılması, sonrasında sanayide ara eleman olarak işe alınması, sanayide istihdam ve kalifiye personel ihtiyacının çözülmesine önemli etken oluşturacağına inanıyoruz. Bölgemiz içinde Meslek Eğitim Merkezi açarak ülkemiz açısından önemli olan soruna destek olmayı hedefliyoruz. Yine önemli bir konu olan donanımlı itfaiye merkezi de bölgemiz içinde yer alacak. Bölgemize yakın çevrelerde çıkan büyük orman yangınları sonrasında oluşturduğumuz proje ile İzmir Büyükşehir Belediyesinde olumlu görüşmeler yaptık. Hem yangın yerlerine kolay ulaşımın sağlanması hem de bölgemiz içindeki fabrikaları korumak ve olası yangın durumunda bölge katılımcısının zarar görmesini engellemek adına yeni bir itfaiye merkezi kurmak için gün sayıyoruz" dedi.

Tüm dünyayı saran ve sağlığın yanı sıra ekonomi ile üretimi durma noktasına getiren korona virüsü nedeniyle bile bölge içinde çalışmaya ara vermediklerini belirten İTOB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar, şöyle devam etti:

"Biz her zaman üretim yapanın yanındayız. İTOB Bölge yönetimi olarak bünyemizde bulunan ve üretim yapan firmalara sonuna kadar destek olmaya devam ediyoruz. Bu zor günlerde yatırıma devam ediliyor. Katılımcılarımız çoğalırken bölge içinde yatırımlar hız kesmiyor." - İZMİR

Kaynak: İHA

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