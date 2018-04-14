İTO Yeni Yönetim Kurulu Başkanını Seçiyor

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 20. Dönem Meclisi, 4 yıl görev yapacak yeni yönetimini belirlemek için bugün bir araya geldi.

9 Nisan'da yapılan Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri ile oluşan İTO'nun 20. Dönem Meclisi, odanın 4 yıl görev yapacak yeni yönetimini belirlemek için bugün toplandı.

İstanbul'daki 81 Meslek Grubu'nu temsil eden 261 İTO Meclis üyesi, yeni dönemin yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerini seçecek. Bugün saat 13.00'te başlayan seçim, saat 17.00'de sona erecek.