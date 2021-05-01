İTO'ya göre fiyat artışları
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İTO'ya göre fiyat artışları

İTO'ya göre fiyat artışları
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

İstanbul'da nisanda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,01, toptan fiyatlar yüzde 0,70 arttı.

İstanbul'da nisanda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,01, toptan fiyatlar yüzde 0,70 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Nisan 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 1,01 artış kaydetti.

Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksinde ise yüzde 0,70 oranında artış görüldü.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlar yüzde 16,34, toptan fiyatlar yüzde 17,52 arttı.

Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar, nisanda bir önceki aya göre, giyim harcamalarında yüzde 8,18, konut harcamalarında yüzde 0,81, diğer harcamalarda yüzde 0,74, gıda harcamalarında yüzde 0,61, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,53, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,01 arttı. Aynı dönemde, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,03, ev eşyaları harcamalarında yüzde 0,29 azalış görüldü.

Toptan fiyatlar ise nisanda bir önceki aya göre, madenler grubunda yüzde 4,90, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3,58, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,23, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,65, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,18, mensucat grubunda yüzde 0,10 artış kaydederken, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,16 azaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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