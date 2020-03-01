İTO'ya göre fiyat artışları

01.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:18

İstanbul'da, şubatta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,13 ve toptan fiyatlar yüzde 1,74 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Şubat 2020 fiyat indekslerini açıkladı.

Buna göre, İstanbul'da şubatta, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,13, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de yüzde 1,74 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 12,95, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise yüzde 8,76 olarak gerçekleşti.

Sektörel bazda değişim oranları

Şubat 2020'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 9,80, diğer harcamalar grubunda yüzde 3,71, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 2,23, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,95, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,05, gıda harcamalarında yüzde 0,84 artış, giyim harcamalarında yüzde 0,43 ve konut harcamalarında yüzde 0,28 azalış görüldü.

Toptan fiyatlarda ise şubatta bir önceki aya göre, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,29, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,19, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,31, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,30, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,15, mensucat grubunda yüzde 0,09 artış, madenler grubunda ise yüzde 0,17 azalış kaydedildi.

Kaynak: AA