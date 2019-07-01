İTO verilerine göre, İstanbul'da haziranda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,98,...

İTO verilerine göre, İstanbul'da haziranda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 2,09 azaldı.

İTO verilerine göre, İstanbul'da haziranda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,98,...

İTO verilerine göre, İstanbul'da haziranda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 2,09 azaldı.

Kaynak: AA
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