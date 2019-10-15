İTO ve IdeaSoft işbirliğiyle KOBİ'ler için e-ticaret seminerleri başladı

15.10.2019 11:15

Türkiye'de her yıl ortalama yüzde 30 büyüyen ve 60 milyar liraya ulaşan e-ticaretin, işletmeler tarafından kullanım oranı yalnızca yüzde 2,5. İstanbul Ticaret Odası (İTO) işbirliğiyle yeni bir e-ticaret seminerleri serisine başlayan IdeaSoft, e-ticarete adım atacak firmaları cesaretlendirmek ve halihazırda e-ticaret yapan küçük büyük tüm şirketlerin önündeki engelleri en aza indirmeyi hedefliyor.



Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediği etkinlik ve seminerlerle e-ticaret ekosisteminin gelişimine katkı sağlayan IdeaSoft, İstanbul Ticaret Odası (İTO) işbirliğiyle yeni bir e-ticaret seminer serisine başladı. Alanında uzman konuşmacılar, e-ticaret altyapılarından kargolamaya, ödeme sistemlerinden hukuki süreçlere kadar tüm konuları detaylı olarak ele alacak. İlki 7 Ekim'de gerçekleştirilen ve 300 kişinin ağırlandığı seminerde IdeaSoft İş Ortakları Müdürü Eray Şentürk, e-ticarette gelir elde etmenin yollarını katılımcılara aktarırken, Tek Kılavuz İş Geliştirme Müdürü Kerem Aktaş ise arama motoru pazarlamasıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Seminerler 21 Ekim, 11 Kasım ve 29 Kasım'da devam edecek.



"KOBİ'lerin yaşaması için e-ticaret kaçınılmaz"



KOBİ'lerin ayakta kalmak ve büyümek için işlerini e-ticarete taşımaları gerektiğini belirten İTO Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık, "E-ticarete özellikle KOBİ'lerin uyum sağlaması, hem kendi varlıklarını sürdürmeleri hem de ülke ekonomisine katkılarını artırmak için çok önemli. Bu kapsamda, ekonominin kalbi İstanbul'da iş dünyasını temsil eden en büyük yapı olarak KOBİ'lerin güçlenmesine destek vermek amacıyla, e-ticaret seminerlerine ortaklık etmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.



E-ticaret alışverişlerinin yüzde 65'i kredi kartıyla gerçekleşiyor



Yapılan bilgilendirmede; IdeaSoft tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan KOBİ E-ticaret Raporu'na göre e-ticaret siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde, ödemelerin yüzde 65'i kredi kartıyla gerçekleşirken, yüzde 24'ü kapıda, yüzde 8'i ise EFT/havale ile gerçekleşti. 21 Ekim'de düzenlenecek ikinci seminere konuşmacı olarak katılacak olan İyzico Pazarlama Uzmanı Pamir Yanık, e-ticarette sanal pos ve yeni nesil ödeme sistemleriyle ilgili detayları aktaracak. Foriba Satış Müdürü Ali Bulut ise e-ticaret siteleri için fatura süreçlerini kolaylaştıracak e-fatura uygulamalarından bahsedecek.



Ücretsiz kargo tüketicinin satın alma kararını olumlu etkiliyor



2018 yılında ücretsiz kargo hizmeti sunan e-ticaret sitelerinin oranı yüzde 11 artarak yüzde 49'a ulaştı. E-ticaret siteleri kargo ücretini karşılayarak rekabette öne çıkmayı amaçlarken, ücretsiz kargo seçeneğiyle tüketicileri de satın alma davranışı için motive etmeye çalışıyor. 11 Kasım'da gerçekleştirilecek seminerde yurtiçi ve yurtdışı kargolama süreçleriyle ilgili tüm detayları anlatacak olan UPS Kargo Segment Marketing sorumlusu Kazım Utangan'ın yanı sıra, e-ticaret süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hukuki süreçlerle ilgili IdeaSoft Hukuk Müşaviri Avukat Aytaç Yavuz bilgilendirme yapacak.



29 Kasım'da gerçekleştirilecek son seminerde ise Entegra Genel Müdürü Murat Dişkıran e-pazar yerlerinden satış yapma konusunu detaylandırırken, başarılı e-ticaret girişimlerinden Kahve.com'un Kurucusu Levend Aktaş 'E-ticarette Başarıya Giden Yol' konulu söyleşide örnek bir başarı hikayesi üzerinden deneyimlerini aktaracak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA