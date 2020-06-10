İTO Portal, online işlem hızını 3'e katladı İstanbul iş dünyasının 'firma bilgileri' araması için sıkça başvurduğu İTO Bilgi Bankası, güncel teknolojinin en gelişmiş özellikleri kullanılarak yerli yazılımla yenilendi.

İstanbul iş dünyasının 'firma bilgileri' araması için sıkça başvurduğu İTO Bilgi Bankası, güncel teknolojinin en gelişmiş özellikleri kullanılarak yerli yazılımla yenilendi. Kullanıcı dostu tasarım sayesinde portalda, geçtiğimiz yıl 6 dakika olan ortalama işlem süresi 2 dakikaya indi. İTO Başkanı Avdagiç, Temmuz ayında İTO'nun mobil uygulamasının da kullanıma açılacağını belirtti.

İstanbul iş dünyasının en büyük veri tabanı olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) İnternet Portalı ito.org.tr, güncel teknolojinin en gelişmiş özellikleri kullanılarak yerli yazılımla yenilendi. Portalda yer alan ve özellikle firma bilgileri araması için sıkça kullanılan İTO Bilgi Bankası'ndaki işlem süreleri kullanıcı dostu tasarımla üç kat hızlandı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İTO'nun internet sitesi ile birlikte Oda'ya üye 420 bin firmaya ve ortaklarına ait çeşitli bilgilerin yer aldığı Bilgi Bankası'nın (bilgibankasi.ito.org.tr) sistem ve görsel altyapısı da güçlendirildi. Kullanıcı dostu tasarım sayesinde ziyaretçilerin en hızlı şekilde bilgiye ulaşması sağlandı.

Firma bilgileri aramasının yanı sıra firma istatistikleri, faaliyet konusuna göre Nace kodları, toplu bilgi talebi gibi kısımları bulunan İTO Bilgi Bankası'nda yeni tasarımla birlikte geçtiğimiz yıl 6 dakika olan ortalama işlem süresi 2 dakikaya indi.

"İstanbul iş dünyasının en büyük firma veri tabanı"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "İTO web portalını, İstanbul iş dünyasının en büyük veri tabanı olarak nitelendirebiliriz. İTO'nun yeni internet portalını tasarlarken, firmaların istedikleri bilgiye daha kısa sürede erişilebilmelerini hedefledik" diye konuştu.

Avdagiç, "Dijital yatırım planımız çerçevesinde önümüzdeki Temmuz ayında İTO'nun mobil uygulamasını da kullanıma açacağız" bilgisini de verdi.

6 ayda ziyaretçi sayısı yüzde 19 arttı

Avdagiç'in verdiği bilgiye göre, İstanbullu firmalara ait bilgilerin yanı sıra e-belge hizmetlerinin de sunulduğu İTO web portalını bu yılın ilk 6 ayında ziyaret eden kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttı.

Şekib Avdagiç, bu yılbaşında İTO'nun resmi internet sitesinin altyapısını güçlendirdiklerini belirtti. Avdagiç, "İTO'nun kurumsal web portalına yaptığımız yatırım, Kovid-19 pandemisi ile çok daha anlam kazandı. Online sitemizi bazı belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesini sağlayacak şekilde güçlendirdik. Bunun sonucunda e-belge hizmetlerimize talep yüzde 50'nin üzerinde arttı. Ayrıca koronavirüse karşı alınan ekonomik tedbirleri ve iş yapma fırsatlarını anı anına üyelerimize duyurduk" bilgisini verdi.

2020 kullanıcı hedefi 12 milyon kişi

Şekib Avdagiç, yıl sonunda portalı kullanan toplam tekil ziyaretçi sayısının 12 milyonu bulmasını beklediklerini söyledi. İTO'dan verilen bilgiye göre, İTO'nun internet portalına mobil cihazlardan erişen kullanıcı sayısı da yüzde 76 artış göstererek, 608 bine çıktı. Mobil erişimin toplam içindeki payı yüzde 20'ye yaklaştı. Portalı Türkiye dışında İngiltere, ABD, Almanya, Fransa gibi ülkelerden de ziyaretçiler kullandı.

İTO'nun internet portalında Bilgi Bankası bölümü ile birlikte İTO'nun milli katılımını düzenlediği fuarlar, İTO camiasından güncel haberler ve duyurular ile İTO meslek komitelerine ilişkin bilgiler de bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA