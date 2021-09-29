İTO'nun Yükselen Markalar Projesi'nde 14 başarılı kadın girişimci belirlendi

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) kadın girişimcilerin markalaşmaları için başlattığı Yükselen Markalar Projesi, 14 başarılı kadın girişimci belirlenmesiyle tamamlandı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (İKGK) iş birliği ile yapılan projenin kapanış etkinliği İTO'nun Merkez Binası'nda gerçekleştirildi.

Yükselen Markalar Projesi'ne kabul edilen 416 kadın girişimciye bir yıla aşkın süre boyunca global marka oluşturma üzerine eğitimler ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. İki etap süren seçim süreci ve verilen eğitimlerin sonunda ise 14 başarılı kadın girişimci tespit edildi.

Jüri değerlendirmesi sonucu en beğenilen ilk 14 girişimci şunlar oldu:

"Matla (moda giyim), Mythra (ayakkabı ve çanta), Pınar Kul İstanbul (takı ve aksesuar), Feyz Contemproray Rugs (ev tekstili ve dekoratif ürünler), Baboon Natural (kozmetik), Batır (gıda), Marlo and Marco (giyim), Wolke Baby Ayakkabı (ayakkabı ve çanta), Esved Name (ev tekstili ve dekoratif ürünler), Talya Foods (gıda), Sheepinks (geleneksel ve kültürel öğeler), Zygielle (takı ve aksesuar), Koalav (moda giyim), Lulu's Pet Couture (evcil hayvanlar)"

İTO, projeyi başarıyla tamamlayan iki firmaya ekim ayında Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek Anuga Gıda ve İçecek Fuarı'nda stant tahsis edecek. Oda, bir firmanın ise Tiran'da düzenlenen 27. Uluslararası Tiran Fuarı'na katılımını sağlayacak.