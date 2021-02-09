İTO'nun cep şubesi "İTO Mobil" devreye girdi

İstanbul Ticaret Odası (İTO), tüm online işlemleri cep telefonlarından yapmayı sağlayan "İTO Mobil" uygulamasını İstanbul'daki 410 binden fazla firmanın kullanımına sundu.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbullu firmalar, e-imzalı faaliyet belgesi, dış ticaret belgeleri, tescil başvuru sonucu sorgulama, aidat sorgulama, ödeme dekontu sorgulama gibi işlemleri İTO Mobil uygulamasıyla yapabilecek.

İTO'nun bilgi bankası, fuar, etkinlik gibi diğer birçok faaliyetine de uygulamadaki menü üzerinden erişilebilecek.

Uygulamayı cep telefonu ya da tablete indirmek için GooglePlay ya da AppStore mağazalarında "İstanbul Ticaret Odası" kelimeleriyle arama yaptıktan sonra İTO'nun turkuaz renkli logosuna tıklamak yeterli olacak. Kullanıcılar, telefon ya da tabletlerindeki internet tarayıcı üzerinden "http://bit.ly/ITOMobilGooglePlay" ya da "http://bit.ly/ITOMobilAppStore" linklerine bağlanarak da uygulamayı indirebilecek.

"Mobil cihazlardan girişlerin yüzde 73 arttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "İnternet portalımız olan ito.org.tr'yi yenileme projemizin son halkası olan İTO Mobil uygulamamız yayına girdi. Üyelerimiz, mobil uygulamamızı cep telefonlarına yükleyebilecek ve tüm online işlemlerini artık cep uygulamamız aracılığıyla da gerçekleştirebilecek." ifadelerini kullandı.

Online hizmette güçlü bir altyapı ve başarılı bir dönüşüm süreci yaşadıkları bu dönemde, Dijital İTO hedefine ulaşma yönünde büyük bir adım daha atmaktan mutluluk duyduklarını belirten Avdagiç, oda üyesi firmalara 7 gün 24 saat online faaliyet belgesi vermeye başladıklarını vurguladı.

Bu hizmetin de üyelerin işlerini hızlandıracağını umduklarını aktaran Avdagiç, "Odamız web portalını yenileyerek 2020 yılının hemen başında hizmete almıştık. İstatistikler genel ziyaretçi sayımızın yüzde 30, işlem hızının yüzde 52, online belge alımının yüzde 48 ve mobil cihazlardan girişlerin yüzde 73 arttığını gösteriyor. Bu da dijital dönüşüme verdiğimiz önemin üyelerimiz nezdinde yankı bulduğunu ve salgın döneminde işlerini kolaylaştırdığını ortaya koyuyor." değerlendirmelerini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu