İTO, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İTO, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İTO, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2021 Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2021 Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Mart ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 95'inin perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 120 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Mart ayında karnabahar fiyatı yüzde 35,76 arttı

Mart ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan Karnabahar yüzde 35,76 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 27,54 ile sivri biber, Ev Eşyası Harcamaları grubundan yüzde 25,09 ile çarşaf takımı, aynı gruptan yüzde 15,97 ile yorgan, Gıda Harcamaları grubundan yüzde 12,28 ile limon ve yüzde 12,14 ile mandalina oldu.

Mart ayında salatalık yüzde 22,49 ucuzladı

2021 Mart ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan salatalık yüzde 22,49 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 16,99 ile bakla, yüzde 12,36 ile taze fasulye, yüzde 9,40 ile patlıcan ve yüzde 7,55 ile kabak oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Özgür Özel Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Hande Erçel Demet Akalın Armağan Çağlayan
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu İsmail Kartal Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Gemi Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İTO, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 10:30:22. #1.16#
title