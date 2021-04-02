İTO, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2021 Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2021 Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Mart ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 95'inin perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 120 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Mart ayında karnabahar fiyatı yüzde 35,76 arttı

Mart ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan Karnabahar yüzde 35,76 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 27,54 ile sivri biber, Ev Eşyası Harcamaları grubundan yüzde 25,09 ile çarşaf takımı, aynı gruptan yüzde 15,97 ile yorgan, Gıda Harcamaları grubundan yüzde 12,28 ile limon ve yüzde 12,14 ile mandalina oldu.

Mart ayında salatalık yüzde 22,49 ucuzladı

2021 Mart ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan salatalık yüzde 22,49 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 16,99 ile bakla, yüzde 12,36 ile taze fasulye, yüzde 9,40 ile patlıcan ve yüzde 7,55 ile kabak oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı