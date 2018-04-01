İTO Mart Ayı Fiyat İndekslerini Açıkladı

İstanbul'da 2018 Mart ayında perakende fiyatlar yüzde 1.29, toptan fiyatlar ise yüzde 0.41 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2018 Mart ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 9.34, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 12.05 artış gösterdi. İstanbul'da 2018 Mart ayında perakende fiyatlar yüzde 1.29, toptan fiyatlar ise yüzde 0.41 oranında arttı.

Perakende fiyatlar 2018 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.66, toptan fiyatlar ise yüzde 9.99 arttı.

Sektörel bazında değişim oranları

Mart ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 3.85, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3.32, gıda harcamalarında yüzde 1.75, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.91, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.28, konut harcamalarında yüzde 0.16, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.03 artış gösterdi. Aynı dönemde diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

Bu dönemde toptan fiyatlar ise aylık bazda, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.35, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1.19, madenler grubunda yüzde 0.94, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.50 artış gösterdi. Bu dönemde gıda maddeleri grubunda yüzde 0.30 azalış meydana geldi. 2018 Mart ayında kimyevi maddeler grubu ile mensucat grubunda fiyat hareketi izlenmedi. - İSTANBUL