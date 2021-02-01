İTO: İstanbul'da perakende fiyatlar Ocak'ta yüzde 1.16 arttı
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İTO: İstanbul'da perakende fiyatlar Ocak'ta yüzde 1.16 arttı

01.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:21
İTO: İstanbul'da perakende fiyatlar Ocak'ta yüzde 1.16 arttı

İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan, Ücretliler Geçinme İndeksi Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.16, yıllık bazda yüzde 15.05 yükseldi.

İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan, Ücretliler Geçinme İndeksi Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.16, yıllık bazda yüzde 15.05 yükseldi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İstanbul'da toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi de Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.31 ve yıllık bazda yüzde 17.75 yükseldi.

İTO verilerine göre, Ocak ayında perakende fiyatlar; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 9.92, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 4.79, ev eşyası harcamalarında yüzde 2.36, konut harcamalarında yüzde 1.23, gıda harcamalarında yüzde 0.68, diğer harcamalarda yüzde 0.26 ve kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.02 yükselirken, giyim harcamalarında yüzde 4.09 düştü.Toptan fiyatlar da Ocak'ta aylık bazda; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4.25, mensucat grubunda yüzde 1.42, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1.11, gıda maddeleri grubunda yüzde 0.80, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.78, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.46, madenler grubunda yüzde 0.07 yükseldi. (Tablo)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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