HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İTO ile Başakşehir Belediyesi'nden girişimcilere destek protokolü

İTO ile Başakşehir Belediyesi'nden girişimcilere destek protokolü İTO Başkanı Avdagic: "Sokak sokak girişimci ve yenilikçi beyinlerin izini süreceğiz" BTM ile Başakşehir Living Lab arasında girişimciliği mahallelere kadar yaygınlaştırarak, ekosisteme önemli katkılar sağlayacak işbirliği...

02.07.2020 18:56 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:02

İTO ile Başakşehir Belediyesi'nden girişimcilere destek protokolü

İTO Başkanı Avdagic: "Sokak sokak girişimci ve yenilikçi beyinlerin izini süreceğiz"

İSTANBUL - BTM ile Başakşehir Living Lab arasında girişimciliği mahallelere kadar yaygınlaştırarak, ekosisteme önemli katkılar sağlayacak işbirliği protokolü imzalandı. Protokolü İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu imza altına aldı.

İstanbul Ticaret Odası tarafından İstanbul'un küresel ölçekte, girişimcilik potansiyelini güçlendirmek ve yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşerek ülkemize katma değer sağlaması amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ile Başakşehir Belediyesi'ne bağlı Başakşehir Living Lab arasında girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sağlayacak olan işbirliği protokolü imzalandı.

İTO'nun sahip olduğu bölgesel ticaret ve sanayi ağı sebebiyle, doğrudan İstanbul ekonomisini hedef alan BTM ve bilişim teknolojileri ile tasarım konulu ürün ve hizmetlerin geliştirilip test edildiği Başakşehir Living Lab işbirliği doğrultusunda, gençlerin yerel belediyelerle kolektif bir çalışma yürütmesi amaçlanıyor. Bu çalışmaya bağlı olarak yerel belediyelerin inovasyon uyumları ile birlikte girişimcilik kültürünün yaygınlaşması hedefleniyor.

"Mahalle mahalle, sokak sokak girişimci ve yenilikçi beyinlerin izini süreceğiz"

İmza töreninde konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Bu işbirliğinin hedefi, girişimciliği mikro düzeyde yaygınlaştırmaktır. Bu projeyle biz; mahalle mahalle, sokak sokak girişimci ve yenilikçi beyinlerin izini sürebileceğiz. Çocuklarımıza kendilerini gösterecekleri bir imkan sunabileceğiz." dedi.

Avdagiç, girişimcilere destek olmak amacıyla kurdukları Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde pandemiye rağmen 600 girişimcinin hizmet aldığına dikkat çekerek, "Buradaki hedefimiz Cumhuriyetin 100. yılında bu sayıyı 10 bine çıkarmak. Bu kapsamda çalışma ve eğitimlerimiz devam ediyor. Bugün burada gençlere dokunmak konusunda Başakşehir Belediyesi ile bir protokol anlaşması imzaladık. Başakşehir Belediyesi 2011 yılında Başakşehir Living Lab adında bir merkez kurdu. Gençlerin hayallerini gerçekleştirmek konusunda onlara bir altyapı oluşturdular. Bu kapsamda iki merkezin birikim ve altyapılarını birleştiriyoruz. Girişimciler daha fazla proje üretmesi için onları yatırımcılarla bir araya getiriyoruz. Ülke ve kurum olarak da alacağımız çok mesafe var, daha çok çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de fikirleri olan bütün gençlere ulaşmak istiyoruz"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da İTO ile yaptıkları bu protokolle beraber girişimcilerin fikirlerini oluşturabilecekleri alanları sunacaklarını belirterek, "Bu güç birleşimiyle ülkemize ve gençlerimize ufuklar oluşacak. Fikirlerini bu merkezlerde rahat bir şekilde gerçekleştirebilecekler. 2013'ten bu yana Living Lab'in içinden 12 marka ve 70 tane inovasyon projesi üretildi. Türkiye'de fikirleri olan bütün gençlere ulaşmak istiyoruz. İTO ile beraber gençlerin fikirlerine sahip çıkacağız." açıklamalarında bulundu.

İTO ile Başakşehir Belediyesi'nden girişimcilere destek protokolü

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı Ekonomi
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler Ekonomi
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı Ekonomi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Ekonomi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı Ekonomi
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı Ekonomi
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Mustafa Varank Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Buse Varol Coşkun Sabah Demet Akalın Zehra Çilingiroğlu
Spor Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Ankara Temmuz Futbolcu
Şu an buradasınız: İTO ile Başakşehir Belediyesi'nden girişimcilere destek protokolü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 19:03:13. #1.14#
title