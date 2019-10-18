İTO Eski Başkanı Murat Yalçıntaş’tan genç CEO’lara tavsiye: İrtifanızı koruyun

Ortak Akıl İş Platformu bünyesinde kurulan Genç Liderler Kulübü'nün "Geleceğin Patronları Buluşuyor" toplantısında konuşan Yalçıntaş, yüksek riskler alarak üretim yapan iş insanlarının zor durumlarda küçülmeye de hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

18.10.2019 11:47
İTO Eski Başkanı Murat Yalçıntaş’tan genç CEO’lara tavsiye: İrtifanızı koruyun

Ortak Akıl İş Platformu bünyesinde kurulan Genç Liderler Kulübü'nün "Geleceğin Patronları Buluşuyor" toplantısında konuşan Yalçıntaş, yüksek riskler alarak üretim yapan iş insanlarının zor durumlarda küçülmeye de hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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