İTO Döviz Kurunu Sabitledi

İTO, yıl sonuna kadar girişimcileri ABD'den Çin'e, Hindistan'dan Arjantin'e kadar dünyanın dört bir yanında 14 ayrı fuarla tanıştırmayı planlıyor. İTO bu fuarlarda iş dünyasına yeni pazar ve işbirliği fırsatları sunmak için dolar kurunu 4 liraya, euroyu da 4,8 liraya sabitledi.

"ÜRETİCİMİZ 1 AY SONRA FUARDA NE KADAR ÖDEYECEĞİNİ BİLİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "İhracatçımız bir ay sonra katılacağı fuarda ne kadar ödeyeceğini bilerek, üretime daha fazla ağırlık verecektir" ifadelerini kullandı.

"FİRMALARIMIZ YENİ BİR İMKAN ELDE EDECEK"

Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha önce Merkez'in faiz artışı adımının kesinlikle yalnız bırakılmaması gerektiğini söyleyip, TL'yi korumanın milli bir görev olduğuna işaret etmiştik. Özellikle Merkez Bankası'nın ihracat reeskont kredi ödemelerinde döviz kurunu sabitlemesini de destekleyecek yeni bir karar aldık. İTO Yönetim Kurulu olarak, ekonomimize duyduğumuz güveni reel sektörümüze yansıtarak, firmalarımızın küresel fuarlara İTO ile katılımlarında döviz kurunu sabitledik. İnanıyoruz ki uluslararası platformlarda ürünlerini tanıtmak isteyen firmalarımız, bu sayede yeni bir imkan elde etmiş olacaklar."