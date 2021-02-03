İTO'dan öğrencilere 1.366 adet klavyeli tablet

İstanbul Ticaret Odası (İTO), salgın döneminde derslerini takip etmeleri için ihtiyaç sahibi öğrencilere 1.366 adet klavyeli tablet temin etti.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğündeki Küçük Parmaklar Projesi kapsamında sağlanan tabletler, İTO Başkanı Şekib Avdagiç tarafından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya teslim edildi.

Açıklamada tabletlerin teslimi törenindeki konuşmasına yer verilen İTO Başkanı Avdagiç, İTO olarak TOBB öncülüğündeki Küçük Parmaklar Projesi'ne büyük destek verdiklerini aktardı.

Avdagiç, yatırımların en güzelinin, insana yapılan yatırım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bilhassa salgın şartlarında çocuklarımızın eğitimden ayrı kalmamaları ve bilgiyi erişebilmeleri çok önemli. Özellikle teknolojiyi kullanan ve üreten bir nesil yetiştirmek için elimizdeki her türlü imkanı kullanmak zorundayız. Bu amaçla İTO olarak okul yapımından meslek liselerinin himaye edilmesine kadar birçok projeyi yürütüyoruz. Bugün de Milli Eğitim Bakanlığımızın ve TOBB'un öncülüğünde, çocuklarımızı teknolojiyle buluşturmak için attığımız adım, ülkemizin geleceğine duyduğumuz umudu da ileri taşıyor. 1.366 adet tablet, inanıyorum ki sadece eğitim için değil, aynı zamanda insan kalitesini ileri taşıma noktasında da yapılmış önemli bir katkı olacaktır. İTO olarak içinden çıktığımız şehrin çocuklarına yönelik sosyal sorumluluk projelerimizi artırarak sürdüreceğiz."

"Her tablet, çocuklarımızın geleceğe açılan kapısı olacak"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da "Milli Eğitim Bakanlığımız ve tüm eğitim camiası olarak hedefimiz, güncel ve ileri teknolojiyi eğitimle bir araya getirmek. Okulların dört duvar arasından çıkıp hayatın her alanına yayıldığı bu çağda her tablet, çocuklarımızın geleceğe açılan kapısı olacaktır. İTO'nun verdiği bu desteği de çok önemsiyor ve İstanbul iş dünyasına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt