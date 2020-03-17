İTO’dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, koronavirüs önlemlerine ilişkin, İstanbullu firmaları, oda temsilcilikleri ile 'fiziki temas' kurmak yerine 'online mesafede' kalmaya, işlemlerini internet üzerinden yapmaya davet etti.
17.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:54
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, koronavirüs önlemlerine ilişkin, İstanbullu firmaları, oda temsilcilikleri ile 'fiziki temas' kurmak yerine 'online mesafede' kalmaya, işlemlerini internet üzerinden yapmaya davet etti.
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Kaynak: Dunya.com