İTO’dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı İTO Başkanı Şekib Avdagiç, koronavirüs önlemlerine ilişkin, İstanbullu firmaları, oda temsilcilikleri ile 'fiziki temas' kurmak yerine 'online mesafede' kalmaya, işlemlerini internet üzerinden yapmaya davet etti.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, koronavirüs önlemlerine ilişkin, İstanbullu firmaları, oda temsilcilikleri ile 'fiziki temas' kurmak yerine 'online mesafede' kalmaya, işlemlerini internet üzerinden yapmaya davet etti. Kaynak: Dunya.com