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Koronavirüs, İstanbul, Ekonomi

İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete 'online mesafede kalma' çağrısı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbullu firmaları, odamız temsilcilikleri ile 'fiziki temas' kurmak yerine çok daha avantajlı olan 'online mesafede' kalmaya, işlemlerini internet üzerinden yapmaya davet ediyorum.

17.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:39
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete 'online mesafede kalma' çağrısı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbullu firmaları, odamız temsilcilikleri ile 'fiziki temas' kurmak yerine çok daha avantajlı olan 'online mesafede' kalmaya, işlemlerini internet üzerinden yapmaya davet ediyorum. Bunu üyelerimizden kendi sıhhatleri için istiyoruz. Üyelerimizin, Faaliyet Belgesi ve Ticaret Sicili Gazetesi Sureti temininin yanı sıra sicille ilgili birçok bilgi için ito.org.tr adresindeki internet portalımıza erişmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.


İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeni tip koronavirüs tehlikesine karşı İTO'ya üye olan 414 bin 465 şirketin 873 binden fazla ortağına, Oda'nın internet sitesinde sunduğu e-belge hizmetlerini daha çok kullanma çağrısı yaptı.


Avdagiç, yaptığı açıklamada İTO üyelerinin Faaliyet Belgesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Suretini, İTO temsilciliklerine gitmeden, internetten hem hızlı hem de daha uygun maliyetle alabileceklerini vurguladı.


Şekib Avdagiç, "İstanbullu firmaları, Odamız temsilcilikleri ile 'fiziki temas' kurmak yerine çok daha avantajlı olan 'online mesafede' kalmaya, işlemlerini internet üzerinden yapmaya davet ediyorum. Bu İTO olarak koronavirüs tehdidine karşı üyelerimiz için alabileceğimiz en temel bir tedbirdir. Bunu üyelerimizden kendi sıhhatleri için istiyoruz. Üyelerimizin, Faaliyet Belgesi ve Ticaret Sicili Gazetesi Sureti temininin yanı sıra sicille ilgili birçok bilgi için ito.org.tr adresindeki internet portalımıza erişmelerini tavsiye ediyoruz" ifadesini kullandı.


"İki ayda 62 bin 'elektronik' Faaliyet Belgesi verildi"


Avdagiç, "İTO olarak, bu yılın ilk 2 ayında manuel yani fiziki başvuru yöntemiyle 115 bin 528 adet Faaliyet Belgesi verdik. Aynı dönemde internetten verilen Faaliyet Belgesi sayısı da 62 bin 853 oldu. Yine Ticaret Sicil Gazetesi suretinde ise 46 bin 705 belgeyi manuel, 13 bin 609 belgeyi ise elektronik ortamda verdik. Koronavirüs tehdidine karşı elektronik dönüşümü hızlandırmalıyız. Önümüzdeki dönemde üyelerimizin, belge temininde öncelikle İnternet portalımızı kullanmalarını önemle istiyoruz" ifadesini kullandı.


"İTO'nun İnternet altyapısını güçlendirdik"


Avdagiç, İTO'nun internet portalının kısa bir süre önce yenilendiğini ve internet altyapısının, bazı belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesini sağlayacak şekilde güçlendirildiğini kaydetti. Avdagiç, üye firmaların güncel veri tabanının yanı sıra firma tesciliyle ilgili gerekli birçok bilginin de ito.org.tr adresinde üyelerin kullanımına sunulduğunu belirtti.


Avdagiç, İTO üyelerinin 444 0 486 No'lu çağrı merkezini kullanmalarının da çok isabetli olacağını belirterek, "Bu kritik günlerde hepimizin online duyarlılığımızın yüksek olmasına ihtiyacımız var" diye konuştu.


Öte yandan İTO'da üyelere yönelik olarak düzenlenen toplantılar ile Oda'da yapılan heyet toplantıları iptal edildi.


İTO, 600'e yakın çalışanına yönelik olarak kamunun açıkladığı tedbirleri de hayata geçirdi. Buna göre yurt dışına çıkmış bulunan personele, yurda dönüşlerinde 14 gün karantina kuralı uygulanıyor. Hamilelere, yasal süt izni kullananlara, engelli çalışanlara, yönetici pozisyonunda olan çalışanlar hariç 60 yaş üzerinde olan personeller ile Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplara da 12 gün izin verildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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