İTO'dan “fırsatçılarla mücadelede, milletimizin yanındayız” mesajı İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Herkesin gönlü rahat olsun, gıdadan temizliğe her şeyimiz var. Fırsatçılarla mücadelede, milletimizin yanındayız" açıklamasında bulundu.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Herkesin gönlü rahat olsun, gıdadan temizliğe her şeyimiz var. Fırsatçılarla mücadelede, milletimizin yanındayız" açıklamasında bulundu. Kaynak: Dunya.com