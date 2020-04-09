İTO'dan bilgilendirme kampanyası: Tedbirleri ve teşvikleri anlatacak
İstanbullu 870 binden fazla iş insanının ortağı olduğu 415 bin şirketi temsil eden İstanbul Ticaret Odası, hükümetin yeni tip koronavirüse karşı aldığı ekonomik tedbirlerden tüm üyelerinin yararlanması için yeni bir bilgilendirme kampanyası başlattı.
09.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:36
İstanbullu 870 binden fazla iş insanının ortağı olduğu 415 bin şirketi temsil eden İstanbul Ticaret Odası, hükümetin yeni tip koronavirüse karşı aldığı ekonomik tedbirlerden tüm üyelerinin yararlanması için yeni bir bilgilendirme kampanyası başlattı.
Kaynak: Dunya.com