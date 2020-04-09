İTO'dan bilgilendirme kampanyası: Tedbirleri ve teşvikleri anlatacak İstanbullu 870 binden fazla iş insanının ortağı olduğu 415 bin şirketi temsil eden İstanbul Ticaret Odası, hükümetin yeni tip koronavirüse karşı aldığı ekonomik tedbirlerden tüm üyelerinin yararlanması için yeni bir bilgilendirme kampanyası başlattı.

İstanbullu 870 binden fazla iş insanının ortağı olduğu 415 bin şirketi temsil eden İstanbul Ticaret Odası, hükümetin yeni tip koronavirüse karşı aldığı ekonomik tedbirlerden tüm üyelerinin yararlanması için yeni bir bilgilendirme kampanyası başlattı. Kaynak: Dunya.com