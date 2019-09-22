İTO Başkanı: Yeni İstanbul Yaklaşımı'nda 5 konu hızla netleşmeli

22.09.2019 10:45

İTO Başkanı, Temmuz 2019'da yayımlanan düzenleme ile firmaların bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir çerçeve ortaya konulduğunu belirterek, "Özel sektör bilançolarının güçlendirilebilmesi için 5 konunun hızla açıklığa kavuşmasını çok önemli görüyoruz." dedi.