İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten iş dünyasına "kalan bir haftada, 3 ayı kazanma" çağrısı Açıklaması
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İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten iş dünyasına "kalan bir haftada, 3 ayı kazanma" çağrısı Açıklaması

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten iş dünyasına 'kalan bir haftada, 3 ayı kazanma' çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Aylık 7,5 milyar dolar gelir elde ettiğimiz ve feda edemeyeceğimiz turizm sezonuna 20 gün kaldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Aylık 7,5 milyar dolar gelir elde ettiğimiz ve feda edemeyeceğimiz turizm sezonuna 20 gün kaldı. Turist rezervasyonlarının hızlanması için 5 bin vaka hedefine ulaşmamız şart." ifadesini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Nisan'da başlayan ve bir haftalık süresi kalan tam kapanma sürecini değerlendirdi.

"Tam kapanma sonrası açılmanın kıymetini bilmek zorundayız." ifadesini kullanan Avdagiç, "17 Mayıs'ta büyük fedakarlıklarla açılacağımızı unutmamalıyız. O yüzden de her birimiz salgına karşı tedbirlerimizi artırıp, 5 bin vaka hedefinin altına inmeliyiz. Kalan bir haftada, 3 ayı kazanabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, 30 milyon turist hedefi için hep birlikte çalışılmasının önemine değinerek, "Şimdi ve 17 Mayıs'tan sonra eğer tedbirlere uymazsak, 40 bin, 50 bin vaka ile birlikte baş başa kalabiliriz. Bugün yaşadığımız zorlukların çok ötesinde sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla empati yapmamız ve bu sürecin en etkin şekilde aşılması için gayret göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin salgını Avrupa ile eş zamanlı, hatta daha önde çözmesi gerektiğine dikkati çeken Avdagiç, "Türkiye'ye kısıtlama koyanların eline kozlar vermeyelim. Böylece hem ülkemize seyahat kısıtlaması olmaz, hem de işimiz için Avrupa'ya giderken 10 gün otelde kapalı kalmayız." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin aşı hızının artmasıyla yaz aylarına rahat bir nefes alarak gireceğine inandığını aktaran Avdagiç, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki 17 Mayıs'tan sonraki süreç, yazı hepimize kazandıracak bir süreç olsun. Çünkü hizmet sektörlerimiz için gözden çıkarılamayacak bir sezonun başındayız. Bu sebeple kısıtlamaları delmeyi ısrarla sürdürenleri, bu gayretlerinden vazgeçmeye bir kez daha çağırıyorum. Kimse ısrarla kısıtlamaları delmeye çalışmasın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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