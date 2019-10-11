İTO Başkanı Şekib Avdagiç: İş dünyası toparlanma sürecinde başrol oynayacak
İTO ekim ayı meclis toplantısında konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İş dünyamızın önümüzdeki toparlanma sürecine coşkuyla katılımı, Türkiye'nin ileriye doğru yeni hamlesinde çok kritik bir rol oynayacaktır" dedi.
11.10.2019 10:46
İTO ekim ayı meclis toplantısında konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İş dünyamızın önümüzdeki toparlanma sürecine coşkuyla katılımı, Türkiye'nin ileriye doğru yeni hamlesinde çok kritik bir rol oynayacaktır" dedi.
Kaynak: Dunya.com