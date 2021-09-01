İTO Başkanı Şekib Avdagiç: "İkinci çeyrek büyümesi 'uzun menzilli büyüme' dönemini başlattı"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yatırım, ihracat ve sanayiden güç bulan ikinci çeyrek büyümesinin "uzun menzilli büyüme" dönemini başlattığını belirterek, "2021'de yüzde 8 ve üzeri büyüme şansını yakalamış görünüyoruz.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yatırım, ihracat ve sanayiden güç bulan ikinci çeyrek büyümesinin "uzun menzilli büyüme" dönemini başlattığını belirterek, "2021'de yüzde 8 ve üzeri büyüme şansını yakalamış görünüyoruz." dedi.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, ikinci çeyrek büyümesinin üretim ve yatırımlardan beslenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Avdagiç, "Yüzde 21,7'lik büyümeyi, bu yönüyle gelecek çeyreklerdeki büyümeyi de garanti altına alacak bir performans olarak görüyoruz. İkinci çeyrekte büyümenin tüketim bacağı da, yatırım bacağı da gayet kuvvetli. Bu arada iç talebin katkısı da büyümede çok belirgin." ifadelerini kullandı.

Büyümenin motorunun sanayi ve yatırımlar olduğunu vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Yatırımlardaki artış yüzde 20,3. Yatırımların alt kırılımlarına baktığımızda, inşaat yatırımları yüzde 12,2, makine teçhizat yatırımları ise yüzde 35,2 artmış durumda. İç talep yıllık bazda yüzde 22,9, ihracat yüzde 59,9 artış gösterdi. Kamu harcamaları yüzde 4,2 artış ile sınırlı katkı veren kalemlerden, ki bu zaten özel sektör odaklı, sağlıklı bir büyümeye işaret ediyor. Yatırım, ihracat ve sanayiden güç bulan ikinci çeyrek büyümesi 'uzun menzilli büyüme' dönemini başlattı. 2021'de yüzde 8 ve üzeri büyüme şansını yakalamış görünüyoruz."

"Yüzde 21,7'lik bu kuvvetli oran bizi rehavete düşürmemeli"

Şekib Avdagiç, baz etkisinden arındırdıklarında da yatırımlarda güçlü bir büyüme ivmesinin devam ettiğinin ortaya çıktığını belirterek, salgın dönemini Türk sanayicisinin çok iyi değerlendirerek büyük yatırımlar yaptığını aktardı.

Bugün açıklanan nisan-haziran aylarını kapsayan 3 aylık ekonomik büyümenin, bu yatırımların karşılığının alındığının göstergesi olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Yüzde 21,7'lik bu kuvvetli oran bizi rehavete düşürmemeli. İş dünyasının yatırım iştahının mutlaka ve mutlaka önünü sürekli açacak politika izlememiz lazım. Stoklarda 5 puan azalma var. Bu kurulu üretim kapasitesinin artırılması gereğini ortaya koyuyor. Bu sebeple yatırım kapasitesi için OSB'lerde yer sorunları çözülmeli, finansman ve ham madde temini imkanları geliştirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip