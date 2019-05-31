İTO Başkanı Şekib Avdagiç büyüme rakamlarını değerlendirdi

İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, açıklanan büyüme rakamları ile ilgili, "Türkiye bu daralmadan çıkacak güçlü bir ekonomik yapıya sahiptir. Yeter ki, büyümeyi taşıyan sütunları yeniden güçlü hale getirelim. Ekonomide 2019'un ilk çeyreğinde her ne kadar geçen yılın aynı dönemine göre beklentiler paralelinde 2.6 daralma yaşansa da, çeyreklik bazda büyümeye geçildiğini görüyoruz" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, bugün açıklanan 2019 yılı Ocak-Mart dönemi büyüme rakamlarını değerlendirdi. Avdagiç, beklendiği gibi yılın ilk çeyreğinde ekonomide yüzde 2.6'lık daralma yaşandığına dikkati çekerek, "Türkiye daralmadan çıkacak güçlü bir ekonomik yapıya sahiptir. Yeter ki, biz büyümeyi taşıyan sütunları yeniden güçlü hale getirelim" dedi.

Avdagiç, "Ekonomide 2019'un ilk çeyreğinde her ne kadar geçen yılın aynı dönemine göre beklentiler paralelinde 2.6 daralma yaşansa da, çeyreklik bazda büyümeye geçildiğini görüyoruz. Büyümenin alt başlıklarına baktığımız zaman, bu yılın ilk çeyreğinde 2018 yılı son çeyreğine göre yüzde 1.3 büyüme sağlanmasını, ekonominin yeniden bir toparlanma sürecine girildiğini göstermesi bakımından önemli buluyoruz. Özellikle imalat sanayinde çeyreklik dönemde yüzde 3.4 gibi yüksek bir oranda artışın yaşanması, bu performansı daha da anlamlı kılmaktadır. Memnuniyet verici bu gelişmenin, yılın ikinci çeyreğinde de devam edeceğini bekliyoruz" diye konuştu.

Şekib Avdagiç, ikinci çeyreğe etki edecek öncü göstergelerin de yeniden canlanmanın başladığına işaret ettiğini kaydederek, "Özellikle tüketim harcamaları ile yatırım eğiliminde olumlu trendin, ikinci çeyrek büyümesine daha fazla katkı vereceğini tahmin ediyoruz. Kur tarafında istikrarın sağlanması, özel sektörün uygun maliyetle finansmana erişimi ve bütçe performansının artırılmasına bağlı olarak, büyümenin yıl sonunda, beklentilerin de üzerinde makul bir düzeyde gerçekleşebileceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sahip olduğumuz eforu ekonomi dışı alanlarda tüketmemeliyiz"

Avdagiç, "Türkiye bütün kesimleriyle birlikte ekonomiye odaklanmalı. Türkiye'de ekonominin büyüme rüzgarları tekrar esmeli. Bunu da hep birlikte başaracağız. Ülke olarak sahip olduğumuz eforu ekonomi dışı alanlarda tüketmemeliyiz. İş dünyası olarak biz, seçimlerin geride kalmasıyla birlikte artık tek odağımız ekonomi olmalı diye düşünüyoruz. Beklentimiz bu yönde" dedi.

Ekonomik büyüme trendinin tesis edilmesi için hükümetin aldığı tedbirlere de değinen Şekib Avdagiç, hala finansman maliyetlerinin çok yüksek olduğunu vurguladı.

Avdagiç, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Hükümetin reel sektörü güçlü ve ayakta tutmak için aldığı tedbirler, makul kredi faizleriyle daha da güçlü hale gelecektir. Bu bağlamda enflasyonun düşürülmesi büyük önem taşımaktadır. Faizler konusunda kamu ile birlikte özel bankaların da bu konuda istekli ve ön alan bir gayret içinde olması gerekir. Özel bankalar da bu konuda adım atarak devletin ve reel sektörün gayretini yalnız bırakmamalı. Bankacılık sektörü, geleceğinin reel sektörle birlikte olmaktan geçtiğini unutmamalı. Yüksek faiz oranları, reel sektörün ayakta kalmasını zorlaştırıyor. Çünkü satışlar canlanmayınca üretimin canlanmasını bekleyemeyiz. Üretim canlanmayınca da yatırım arzusu sınırlı kalacaktır. Ekonomi aynı zamanda beklenti demek. Politikaları yeniden kalibre ederken, ekonomide beklentilere en iyi şekilde yön vermek zorundayız". - İSTANBUL

Kaynak: İHA