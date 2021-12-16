İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücret artışını değerlendirdi Açıklaması
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücret artışına ilişkin "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı rakam, beklentilere cevap vermiştir.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücret artışına ilişkin "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı rakam, beklentilere cevap vermiştir." ifadelerini kullandı.
Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2022 yılı asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı rakamın beklentilere cevap verdiğini belirten Avdagiç, çalışan kesimin enflasyona ezdirilmemesinin ve emeğinin korunmasının üretim ve sosyal barışın temel ilkesi olduğunu vurguladı.
Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisinin kaldırıldığını hatırlatan Avdagiç, şunları kaydetti:
"Hükümetimiz asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırarak, hem işçi hem işveren kesimine destek verdi. Bu süreçte İstanbul Ticaret Odası olarak gündeme getirdiğimiz asgari ücretin üzerindeki yüklerin kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Asgari ücrete uygulanacak gelir vergisi ve damga vergisi muafiyetinin tüm ücretlere uygulanması, ayrıca SGK üst limitinin asgari ücrete değil, TÜFE'ye bağlı olarak artırılması, tüm ücretlileri ve kayıt içi çalışan şirketleri koruyacak uygulamalar olacaktır."
??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!— Haberler (@Haberler) December 16, 2021
Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi?
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AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri