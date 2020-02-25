İTO Başkanı Özgener, Çin üretimindeki azalmaya dikkat çekti

25.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:09

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 'koronavirüs' tehdidine bağlı olarak, küresel çapta bir tedarik krizinin yaşandığını söyleyerek dünya genelinde milyonlarca firmanın tedarikçisini barındıran Çin'in üretiminde azalma yaşandığına dikkat çekti. Fabrikaların kapanması nedeniyle siparişlerin kaydırılabileceği ve bu ülkelerden birinin Türkiye olabileceğini belirten Özgener, oda olarak konuyla ilgili üzerlerine düşeni yapacaklarını açıkladı.

İZTO Şubat ayı olağan meclis toplantısı meclis üyelerinin ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in katılımı ile gerçekleşti. Meclisin açılışında yaptığı konuşmada 'koronavirüs'ün dünya ekonomisini etkisi altına aldığını anlatan Mahmut Özgener, dünya imalat sanayinin bir numaralı aktörü olan Çin'de, uluslararası iş görüşmeleri, fuar ziyaretleri ve dış dünyaya satışların durma noktasına geldiğini vurguladı. 'Koronavirüs' tehdidine bağlı olarak, küresel çapta bir tedarik krizinin yaşandığını dile getiren Özgener, hastalığın hızla yayılmasının dünya ekonomisinin 2020'nin ilk çeyreğindeki performansını olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Özgener, "Bu dönemde, ülkemizin Çin'e başta tıbbi malzemeler olmak üzere sağladığı yardımlar için Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün, Türkiye'yi kara gün dostu olarak nitelendirmesini önemsiyorum. Dünya genelinde milyonlarca firmanın tedarikçisini barındıran Çin'in üretimindeki azalma ve fabrikaların kapanması sebebiyle, siparişlerin kaydırılabileceği ülkelerden birinin Türkiye olması gündemde. Bu konuda oda olarak da üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

RAKAMLARI DEĞERLENDİRDİ2001 yılından bu yana ilk defa ve en yüksek cari fazla verilerek yılın tamamlandığına dikkat çeken Başkan Özgener, 2019'da cari fazlanın 1.7 milyar dolar olduğunu söyleyerek petrol fiyatlarının cari açığı azaltıcı etkisinin devam etmesini beklediklerini ifade etti. Hem faizde hem de enflasyonda tek hanenin kalıcı olmasını temenni eden Özgener, "Finansman maliyetleri faiz indirimleriyle birlikte yatırım iştahını arttırıcı düzeylere yaklaştı. Merkez Bankası'nın politika faizini 10.75'e indirmesine paralel olarak kredi faizleri de hızla gerilemeye devam ediyor. Böylece, bir önceki yılın ocak ayına göre ticari kredi, konut kredisi, ihtiyaç ve taşıt kredisi faizleri yaklaşık 15 puan geriledi" diye konuştu.KINIK İÇİN KARDEŞ ODALARA İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISIKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Ege Turizm Merkezi Projesi ile ilgili tüm tarafların görüşlerini aktarabileceği bir toplantı düzenleyeceklerini belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Özgener, bu proje sayesinde İzmir turizminde büyük bir aşama kat edilebileceğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Projeyi bir fırsat olarak görüyoruz. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ile bölgede yaşanan ve ekonomimizi olumsuz etkileyen trafik sorunu böylece çözüme kavuştu. İzmir'in kuzeyinde Dikili'de Türkiye'nin en büyük ve en modern sera kümelenmesini sağlayacak Dikili Tarıma Dayalı İhtisas OSB projemiz hızla ilerliyor. Tarıma Dayalı İhtisas OSB projelerinin Bayındır'da süs bitkileri, Seferihisar'da yaş sebze meyve, Yarımada'da su ürünleri, Bergama'da hayvancılık gibi sektörlerde olabilirliğini araştırıyoruz. Araştırmalarımızdan bir tanesi de Kınık'ta Tıbbi ve Aromatik Bitkiler üzerine bir Tarıma Dayalı İhtisas OSB olup olamayacağı konusuydu. Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bölgesi'nde yetiştirilecek tıbbi ve aromatik bitki içerikli ürünlerin, sağlık, tekstil, kozmetik, boya, savunma sanayi gibi endüstrilerde kullanılması, böylece sadece tarım değil, tarımsal ürünün girdi sağlayacağı sanayinin de Kınık'ta kümelenmesini sağlamak gibi bir fikrimiz oluştu. Bu proje, odamız tarafından detaylandırılarak, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye sunuldu ve onun oluru ile şekillendi. Sayın Cumhurbaşkanımız İzmir'de Otoyol açılışının ardından Kınık ve Bergama'da İzmir'in kuzeyinin talihini değiştirecek projelerin arasında bu projenin de adını verdi. Kınık'a 1.5 milyon metrekarelik alanda dünyanın en büyük tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulacağını, Batı Anadolu Ege Serbest Bölgesi ile Bergama'da binlerce gencimize istihdam sağlanacağını, Aliağa-Çandarlı-Bergama-Kınık İZBAN hattının ihale aşamasında olduğunu ve Çandarlı Kuzey Ege Konteyner Limanı'nın 2. etap inşaatına başladıklarını ifade etti. Şimdi bize düşen diğer OSB projelerimizde olduğu gibi İzmir'deki kardeş odalarla bu projeyi Kınık'ta hayata geçirmek."GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Konuşmasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Atatürk Lisesi arasında iyi niyet protokolü imzalandığını açıklayan Mahmut Özgener, liseli girişimcilerin projelerine destek olma sözü verdiklerini kaydetti. İzmir'de girişimciliğin önünü açmak için her türlü desteğe daima hazır olduklarını anlatan Özgener, 20-21 Mart tarihlerinde Kültürpark'ta düzenlenecek olan Kariyer Fuarı'nın duyurusunu yaptı. Kariyer Fuarı'nın üniversite- iş dünyası iş birliğinin güzel bir örneğini kazan-kazan anlayışıyla ortaya koyduğunu dile getiren Özgener, fuar sayesinde eğitimli iş gücünün kentte kalabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: DHA