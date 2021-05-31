İTO Başkanı Avdagiç: "Yüzde 7'lik ilk çeyrek büyümesi ekonominin tüm aktörlerine moral oldu"
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İTO Başkanı Avdagiç: "Yüzde 7'lik ilk çeyrek büyümesi ekonominin tüm aktörlerine moral oldu"

İTO Başkanı Avdagiç: 'Yüzde 7'lik ilk çeyrek büyümesi ekonominin tüm aktörlerine moral oldu'
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üretim başta olmak üzere, hizmetlerden imalata kadar her kalemden destek alan yüzde 7'lik ilk çeyrek büyümesinin ekonominin tüm aktörlerine moral olduğunu belirterek, "Ana ihracat pazarımız AB ve gelişmiş ülkelerin PMI verilerindeki yüksek...

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üretim başta olmak üzere, hizmetlerden imalata kadar her kalemden destek alan yüzde 7'lik ilk çeyrek büyümesinin ekonominin tüm aktörlerine moral olduğunu belirterek, "Ana ihracat pazarımız AB ve gelişmiş ülkelerin PMI verilerindeki yüksek artış, ihracattaki yükseliş trendinin ve büyümemizin devam edeceğine işaret ediyor. Bu sanayicimizin makina ve teçhizat yatırımlarına devam etmesi için de en güçlü motivasyon kaynağı." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Türkiye ekonomisinin 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümesine ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı.

Yılın ilk 3 ayında yüzde 7'lik büyümenin Türkiye ekonomisinin potansiyelini ortaya koyduğunu belirten Avdagiç, bir önceki çeyreğe göre büyümenin 1,7 artmış olmasının da çıkış eğiliminin sürdüğünü göstermesi bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Avdagiç, hizmetler sektörünün ilk çeyrekte yüzde 5,9 büyüdüğünü hatırlatarak, "Hizmetler sektörünün tüm zorluklara rağmen 'direnç' göstererek yüzde 5,9 ile büyüme hamlesine katılması da bu sektöre bundan sonra da verilecek her desteğin ekonomiye çarpan etkisiyle geri döneceğini ispat ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İTO Başkanı Avdagiç, şunları kaydetti:

"Büyüme rakamları, Türkiye'nin pandeminin olumsuzluklarına rağmen büyümeye devam edebildiğini, hızlı büyüme kabiliyetine sahip olduğunu gösterdi. İlk çeyrekte tarımda yüzde 7,5, sanayide 11,7, imalatta 12,2, hizmetlerde 5,9 ve inşaatta 2,8'lik büyüme, salgın ve sonrasındaki yeni dünyada Türkiye'nin güçlü bir pay almaya istekli olduğunun bir ifadesi oldu. Salgından en çok etkilenen hizmetler sektörümüz ise çok kısa sürede toparlanma kabiliyetine sahip olduğunu gösterdi. Bu da bize gelecek için umut veriyor. Ana ihracat pazarımız AB ve gelişmiş ülkelerin PMI verilerindeki yüksek artış, ihracattaki yükseliş trendinin ve büyümemizin devam edeceğine işaret ediyor. Bu sanayicimizin makina ve teçhizat yatırımlarına devam etmesi için de en güçlü motivasyon kaynağı." diye konuştu.

"Son 6 çeyrektir makina teçhizatta müthiş bir yatırım trendi devam ediyor"

Şekib Avdagiç, makina ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 30,5'lik büyümenin kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, "Son altı çeyrektir makina teçhizatta müthiş bir yatırım trendi devam ediyor. Şirketlerimiz kendilerini pandemi sonrası döneme hazırlıyor. Bu rakamlar ihracattaki yükselen ivmenin devam edeceğine ilişkin de en büyük kanıt. Bu noktada finansman maliyetlerinin de aşağı geldiği bir ortam oluşursa Türkiye onlarca yıllık büyümeyi garanti altına alacak yatırımlarını rahatlıkla yapacaktır." açıklamasında bulundu.

Yatırımların tüketimden daha yüksek bir performans göstermesinin önemli olduğuna dikkati çeken Avdagiç, "Sabit sermaye yatırımlarındaki yüzde 11,4'lük yüksek oranlı artış dikkat çekici. İthalatın üzerinde kalan ihracat artışı üzerinden dış dengenin de büyümeye önemli bir katkı verdiği görülüyor. Büyümenin kapsayıcılığı, kalitesi ve sürdürülebilirliği birincil önemde. Türkiye'nin potansiyel büyümesini yukarı çekecek dönüşüm sağlaması ve bunu sürdürülebilir kılması önemlidir." ifadesini kullandı.

Avdagiç, ocak-mart dönemini kapsayan bu büyüme verisinin 2021 yılı için beklentileri yukarı yönlü güçlendireceğine işaret ederek, "Açılmalarla birlikte talebin hızlı cevap veriyor olması, yılın kalanında tüketimden gelen desteğin daha da güçleneceği sinyalini veriyor. Yatırımlardaki yüzde 11,4'lük güçlü ivmenin devam etmesi ekonomi için sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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İTO Başkanı Avdagiç: "Yüzde 7'lik ilk çeyrek büyümesi ekonominin tüm aktörlerine moral oldu" - Haberler Ekonomi
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