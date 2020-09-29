İTO Başkanı Avdagiç: "YEP'teki hedefler, salgın sonrası yeni dünyada yarışa ön sıradan başlamak...
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İTO Başkanı Avdagiç: "YEP'teki hedefler, salgın sonrası yeni dünyada yarışa ön sıradan başlamak...

29.09.2020 12:43 | Son Güncelleme: 29.09.2020 12:46
İTO Başkanı Avdagiç:

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "İlk defa 2023'e erişen bir YEP açıklandı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "İlk defa 2023'e erişen bir YEP açıklandı. YEP'teki hedefler, Koronavirüs sonrası yeni dünyada yarışa ön sıradan başlamak ve 2023 hedefleri bakımından önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi programını açıkladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "İlk defa 2023'e erişen bir YEP açıklandı. YEP'teki hedefler, Koronavirüs sonrası yeni dünyada yarışa ön sıradan başlamak ve 2023 hedefleri bakımından önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın Türkiye ekonomisinin gelecek üç yıllık yol haritasını çizdiğini söyledi.

İTO Başkanı Avdagiç, "Yeni Ekonomi Programı, pandemi etkisindeki dünyanın şartlarını gözeterek, Türkiye ekonomisi için yeni bir patika oluşturuyor. Ekonomimizin potansiyellerine uygun bir büyümenin hedeflendiği Programla, Türkiye'nin makro hedeflerine ve güncel sorunlarına yeni açılımlar getiriliyor" dedi.

"Programın pandemi sonrası normalleşmeye ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz" diyen Şekib Avdagiç, "YEP'te Koronavirüs salgını döneminde daha önemli hale gelen istihdamı artıran bir büyümeye öncelik veriliyor. Enflasyon ile mücadele güçlü biçimde vurgulanıyor. Programda ortaya konan perspektife uygun olarak, cari işlemler açığında bir iyileşme eğilimine gireceğimizi de öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

Avdagiç, Türkiye'nin dünyanın eşiğinde olduğu büyük değişimle birlikte iyice belirginleşen ve küresel değer zincirleri tarafından fark edilen yüksek potansiyellerini kinetiğe çevirmek için hepimize çok iş düştüğünü de sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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