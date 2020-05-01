İTO Başkanı Avdagiç: Üreterek hayatı yeniden açacağız
01.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:35
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Rakamların bize söylediği koronavirüsün esiri olmadan hayata dönmemiz gerektiğidir.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Rakamların bize söylediği koronavirüsün esiri olmadan hayata dönmemiz gerektiğidir. Üreterek hayatı yeniden açacağız. Ürettikçe güçleneceğiz, güçlendikçe önümüze çıkan fırsatları değerlendirebileceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com