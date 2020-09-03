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İTO Başkanı Avdagiç: "Tıbbi cihaz sektörünün alacakları çözüme kavuşturulmalı"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, pandemide fedakarca çalışan tıbbi cihaz sektörünün üniversite ve kamu hastanelerinden tahakkuk eden birikmiş alacaklarının ödenmesinin bu zor günlerde sektöre nefes aldıracağını ve güç vereceğini bildirdi.

İTO Başkanı Avdagiç:
03.09.2020 10:57 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:00

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, pandemide fedakarca çalışan tıbbi cihaz sektörünün üniversite ve kamu hastanelerinden tahakkuk eden birikmiş alacaklarının ödenmesinin bu zor günlerde sektöre nefes aldıracağını ve güç vereceğini bildirdi.

Avdagiç yaptığı yazılı açıklamada, tıbbi cihaz sektörünün alacakları konusunda hükümetin vereceği bir kararın sektörü rahatlatacağını ve pandemi sürecinde daha çok ihtiyaç duydukları yerli tıbbi yatırımlara büyük cesaret vereceğini ifade etti.

Tıbbi cihaz ve malzeme üreten ve tedarik eden firmaların kamudan alacaklarının 15 milyar lirayı bulduğuna işaret eden Avdagiç, bu ödemelerin yapılmasının sektörün yerlileşme çabalarına da güç vereceğini kaydetti.

Avdagiç, "Sağlık sektöründeki firmalar, ödemelerin yapılmaması halinde, pandemi sürecinde yüzümüzü ağartan işletmelerin ayakta durmakta zorlanacaklarını ifade ediyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Eylülde başlayacak geri ödemeler firmaları zorlayacak"

Firmaların pandemi sürecinde Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) yararlandıklarını, geri ödemelerin eylül ayında başlayacağını ve bu geri ödemelerin sektörü ve firmaları zorlayacağını ifade eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"Tıbbi cihaz endüstrimiz, MR'dan eldivene, stentten kalp kapağına, diyalizden ortopedi malzemelerine, ameliyat lambasından katetere kadar çok geniş bir alanda hizmet sunuyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sırasında da şahit olduk ki bu sektörümüz, sağlık hizmetlerinin etkin, kesintisiz ve başarılı bir şekilde sürdürülmesi için üzerine düşen her türlü fedakarlığı yapmaktadır. İnanıyoruz ki kamuya tedarik yapan firmalara taahhüt edilen ödemelerin yapılması, firmalarımızın nakit akışına ciddi katkı yapacağı gibi hükümetimizin de desteğiyle yürüttüğümüz yerlileştirme yatırımlarına ciddi bir katkı verecektir."

Avdagiç, en az 2 ya da 3 bölgede tıbbi cihaz ihtisas Organize Sanayi Bölgeleri oluşturulması gerektiğini belirterek, "Bu OSB'lerdeki şirketlerin teşvik edilmesi önemli bir katkı sağlayacaktır." yorumunda bulundu.

Kaynak: AA

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