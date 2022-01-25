İTO Başkanı Avdagiç'ten hava şartları sebebiyle AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması tavsiyesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, devam eden hava şartları sebebiyle İstanbul'da bulunan AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması konusunda tavsiyede bulunduklarını duyurdu.

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul'da devam eden hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, TAMF ve BMD Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul'da AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır."