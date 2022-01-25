İTO Başkanı Avdagiç'ten hava şartları sebebiyle AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması tavsiyesi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İTO Başkanı Avdagiç'ten hava şartları sebebiyle AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması tavsiyesi

İTO Başkanı Avdagiç'ten hava şartları sebebiyle AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması tavsiyesi
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, devam eden hava şartları sebebiyle İstanbul'da bulunan AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması konusunda tavsiyede bulunduklarını duyurdu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, devam eden hava şartları sebebiyle İstanbul'da bulunan AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması konusunda tavsiyede bulunduklarını duyurdu.

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul'da devam eden hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, TAMF ve BMD Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul'da AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır."

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

alışveriş, İstanbul, Medya, İto, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title