İTO Başkanı Avdagiç'ten 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı

09.10.2019 17:42

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "İTO'nun temsil ettiği 420 bin üyemiz adına söylemek isterim ki, iş dünyamız tüm gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanındadır, arkasındadır. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında kahraman ordumuza, jandarma ve polis teşkilatımıza muvaffakiyetler diliyorum. Cenab-ı Hak yar ve yardımcıları olsun" dedi.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin olarak yayımladığı mesajda "İTO'nun temsil ettiği 420 bin üyemiz adına söylemek isterim ki, iş dünyamız tüm gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanındadır, arkasındadır. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında kahraman ordumuza, jandarma ve polis teşkilatımıza muvaffakiyetler diliyorum. Cenab-ı Hakk, yar ve yardımcıları olsun" dedi.



Avdagiç yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Kahraman ordumuz yeni bir harekata start verdi. Sınırlarımızın güvenliği, sınırlarımızın ötesinden başlıyor. Sanki bilinçli bir şekilde sınırlarımızın ötesinde oluşturulmaya çalışılan kaotik ve sisli ortamdan, sisler dağıldıktan sonra bambaşka bir tablo çıkarmak isteyenler var.



Türkiye bunu, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük öngörüsüyle fark etti. Önce Pençe, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları yapıldı. Şimdi hepsinden daha kapsamlı bir sınır ötesi harekata başlandı. Allah'ın izniyle bu harekat da başarıyla tamamlanınca, Akdeniz'den İran sınırına kadar güneyimiz güven altında olacak. Böylece sınır ötesinde Türkiye'yi tehdit eden unsurların gelişmesine fırsat verilmeyecek.



Birileri Atlantik ötesinden geliyorsa, birileri kuzeyden gelip bu coğrafyaya müdahale etmek istiyorsa, onların hepsinden önce bizim bu coğrafyada söz söyleme hakkımız var. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında kahraman ordumuza, jandarma ve polis teşkilatımıza muvaffakiyetler diliyorum. Cenab-ı Hakk, yar ve yardımcıları olsun." - İSTANBUL

Kaynak: İHA