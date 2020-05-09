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İTO Başkanı Avdagiç'ten anneler günü mesajı

İTO Başkanı Avdagiç'ten anneler günü mesajı
09.05.2020 11:50 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:50

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Kovid-19 salgını sebebiyle ellerinden öpemediğimiz annelerimize, bu yıl Anneler Günü'nde baharın umut dolu çiçekleriyle dokunalım. Sosyal mesafemiz uzak olsa da gönül mesafemizin yakın olduğunu annelerimize hissettirelim" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Kovid-19 salgını sebebiyle ellerinden öpemediğimiz annelerimize, bu yıl Anneler Günü'nde baharın umut dolu çiçekleriyle dokunalım. Sosyal mesafemiz uzak olsa da gönül mesafemizin yakın olduğunu annelerimize hissettirelim" dedi.

Avdagiç, 10 Mayıs Anneler Günü sebebiyle yayınladığı mesajda, "Herkesin gözünde büyüsek de, onların gözünde her zaman çocuk kaldığımız annelerimizin, sadece annelerimizin değil, bize annelik yapan, bize emeği geçen tüm büyüklerimizin Anneler Günü kutlu olsun" ifadesini kullandı.

"Annelerimiz nasıl çocukluklarımızı bahara çevirdiyse, bu yılki Anneler Günü de, Kovid-19 salgınıyla sarsılan dünyamıza baharı ve coşkuyu geri getirsin" temennisinde bulunan Şekib Avdagiç, şunları söyledi: "Annelerimizin bu izolasyon günlerinde yalnızlıklarını, hasretlerini gidermeli, gönüllerini kazanmalıyız. Yaşadığımız Kovid-19 salgı nedeniyle yanlarına gidemesek de eminim ki, tüm anneler onları her zaman sevdiğimizi bilir. Nice Anneler Gününü sağlıkla karşılamayı temenni ediyorum. Bu günde aramızda olmayan annelerimize de Allah'tan rahmet diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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