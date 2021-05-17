İTO Başkanı Avdagiç: "Nefes kredisi, firma ve sektörlerin gücünü yeniden toplamasına imkan verecek"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, tüccar ve sanayiciye yönelik verileceği açıklanan desteğe ilişkin, "Nefes Kredisi'nin, salgın yüzünden önemli ciro kaybı yaşayan firmalarımızın ve sektörlerimizin gücünü yeniden toplamasına imkan vereceğini düşünüyoruz.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, tüccar ve sanayiciye yönelik verileceği açıklanan desteğe ilişkin, "Nefes Kredisi'nin, salgın yüzünden önemli ciro kaybı yaşayan firmalarımızın ve sektörlerimizin gücünü yeniden toplamasına imkan vereceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, esnaf ve sanayiciye yönelik açıkladığı desteklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüccar ve sanayiciye yönelik verileceği belirtilen Nefes Kredisi'nin, salgın nedeniyle önemli ciro kaybı yaşayan firmaların ve sektörlerin gücünü yeniden toplamasına imkan vereceğini vurgulayan Avdagiç, şu açıklamalarda bulundu:

"Daha önce İTO olarak gündeme taşıdığımız gibi, yeni bir banka kredi sürecine ihtiyaç vardı. Yeni destek ve kredilerin yanı sıra, mevcut kredilerde de bir yapılandırma bekliyoruz. Salgından zarar gören küçük işletmelerimize verilecek toplam 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteğinin de katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlerin gündeme gelme ihtimalinin azalması da iş dünyamıza moral veren bir haber olmuştur. Şimdi kazanımlarımıza bir halel getirmeyecek şekilde, kademeli normalleşme takviminin 1 Haziran'dan sonra başlayacak ikinci etabına da kalan sürede en iyi şekilde hazırlanalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan