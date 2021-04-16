İTO Başkanı Avdagiç: "İstanbul'da mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır"
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İTO Başkanı Avdagiç: "İstanbul'da mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır"

İTO Başkanı Avdagiç: 'İstanbul'da mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır'
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'da tüm mağaza ve dükkanların 17.30'da kapanacağını bildirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'da tüm mağaza ve dükkanların 17.30'da kapanacağını bildirdi.

Avdagiç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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