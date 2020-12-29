İTO Başkanı Avdagiç İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasını değerlendirdi Açıklaması
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İTO Başkanı Avdagiç İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasını değerlendirdi Açıklaması

29.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:00
İTO Başkanı Avdagiç İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasını değerlendirdi Açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasına (STA) ilişkin, "Türkiye'nin dış ticaretinde yeni bir dönemin başlangıcıdır.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasına (STA) ilişkin, "Türkiye'nin dış ticaretinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. İş dünyası olarak bu anlaşmayı dünyanın en büyük 6'nci ekonomisi olan İngiltere ile ticaretimizde bir kilometre taşı olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Avdagiç yazılı açıklamasında, anlaşmanın iki ülkenin yıllık 25 milyar doları aşan ticaret hacmini daha ileri bir noktaya taşımak için yeni bir köprü vazifesi göreceğini belirtti.

Birleşik Krallık ile imzalanan anlaşmanın, Türkiye ile AB arasında güncellenmesi zaruri hale gelen Gümrük Birliği'ne de iyi bir örnek oluşturacağına dikkati çeken Avdagiç, "İngiltere ile anlaşma ve sonrasındaki olası gelişmeler, Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncellemede ayak direyen AB'yi düşünmeye zorlayacaktır." ifadesini kullandı.

Avdagiç, salgına rağmen, 2020 yılında Türkiye'nin İngiltere'ye ilk 11 ayda 10 milyar doları bulan ihracat yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşma sonrasında çok daha büyük ihracat rakamını yakalayacağımızın göstergesidir. Birleşik Krallık, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 2'nci ülkedir. STA sonrasında birinci olması mümkün hale gelecektir. Ayrıca bu ticaret anlaşması iki ülke arasında ticarette mesafeyi çok daha kaldırıp, Ankara ve Londra arasında kopmaz yeni bir bağ tesis edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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