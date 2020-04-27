İTO Başkanı Avdagiç: "Haziranda yeni normale geçiş için iyimseriz"
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İTO Başkanı Avdagiç: "Haziranda yeni normale geçiş için iyimseriz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İş dünyamızın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası dönemde yeni normale kontrollü geçişinin haziranda başlayacağı konusunda iyimser bekleyiş içindeyiz.

27.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:02
İTO Başkanı Avdagiç:

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İş dünyamızın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası dönemde yeni normale kontrollü geçişinin haziranda başlayacağı konusunda iyimser bekleyiş içindeyiz." ifadesini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında reel sektörün son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bilinen bir bilinmeyenle" karşı karşıya olunduğunu belirten Avdagiç, "Açıklanan verilerden memnuniyetle takip ettiğimiz üzere, virüsle mücadelede başarılı olan ilk halkada yer alırsak yeni kurulacak dünyada da ön sırada olabiliriz. Kurulacak yeni dünya düzeninde Türkiye'nin alacağı siparişlere o kadar süratle cevap verebiliriz. Pandemi jeopolitiğinde Türkiye kazanabilir. Kovid'i geride bırakınca 'nerede kalmıştık' demeyeceğiz. Kovid'le birlikte ortaya çıkacak yeni normalde ekonomik kazanımlarımızı yükseltmeyi başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

"100 masası olan restoran, önce belki 20 masasını açacak"

Şekib Avdagiç, Türkiye'de bir taraftan Kovid-19'un reel sektördeki etkilerinin azaltılması için çalışmalar yürütüldüğünü, bir taraftan da şirketlerin ekonomik faaliyetlerini artırıcı neler yapmak gerektiğine odaklanıldığını aktardı.

Nasıl bir toparlanma beklendiğine değinen Avdagiç, "Ekonomilerin kademeli şekilde açılmasıyla arzı güçlendirecek bir süreç başlayacak. İmalatta ötelenen üretim devreye girecek. Tedarik zincirleri çalışmaya başlayacak. Talebin yerine gelmesi ise biraz zaman alacak. Ancak bu süreçten diri çıkacağımıza hiç şüphemiz yok. Yavaş yavaş herkes hayata geri dönmeye hazırlanıyor. 100 masası olan restoran, önce belki 20 masasını açacak. Böylece bir şekilde hayata dönüşü başlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"e-ticaret 'bir Rönesans' tecrübe edecek"

Türkiye'nin dünyada yeni normale kademeli geçişte avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Türkiye'nin tıbbi malzeme ve hatta tıbbi cihaz üretimindeki başarısını dünya basını yazıyor. Bu gurur verici. Oluşan bu çok olumlu imajı fırsata çevirmek de elimizde. e-ticaret 'bir Rönesans' tecrübe ederken, Türkiye de bu ekonomik paradigma değişikliğinde kendine ayrıcalıklı bir yer bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Türkiye'de yoğun bakım ünitelerinin şu an için yeterli sayıda olmasının, solunum cihazı üretiminde yakalanan başarının, sağlık güvencesi sisteminin ve Avrupa'da görülmeyen nitelikteki sağlık merkezlerinin Türkiye'nin kısa dönemde önemli avantajları olduğunu kaydetti.

Tıbbi üretim kapasitesinin yanı sıra Türkiye'nin ürün çeşitliliğiyle de bu dönemde dikkati çektiğini belirten Avdagiç, "Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre, Çin'in rahat oyun kurmasının engellenme ihtimali, şüphesiz Türkiye için olumlu bir faktör. Türkiye, bu süreçte Çin'den ayrılacak bazı imalat alanlarında 'stratejik bir yatırım durağı' olma fırsatını değerlendirmelidir." ifadelerini kullandı.

"Yeni normale çok güvenmemeliyiz"

İTO Başkanı Avdagiç, dünyada hiçbir ülkenin bir tek karantina ile bu süreci atlatamayacağını savunarak, salgın sonrası ortaya çıkacak fırsatlara da bir taraftan yoğunlaşmak gerektiğini bildirdi.

Yeni normale çok güvenilmemesi gerektiğini belirten Avdagiç, "Aşı bulunana ve toplumlara ulaşana kadar süreç, düşük bir seviyede de olsa devam edecek. Türkiye, değişen iş yapış modellerine sağlayacağı uyumla bu süreçten başarıyla çıkmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, Kovid-19 sonrası kapitalizmde yeni bir forma geçileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yeni kapitalizm sosyal devlet görünümlü ve bu değişimde düzenleyici kurumları daha çok devreye girmiş şekilde görüyoruz. Dünya, esnek üretim sistemlerinin olmazsa olmazı olan ve stoksuz üretimi ifade eden 'just in time' felsefesinden, 'just in case' üretime, yani bir miktar stok tutmayı içeren bir modele geçiyor. Bundan sonra firmaların daha ihtiyatlı olacağını düşünüyorum. Hepimiz böyle bir döneme hazırlanmalıyız."

Kaynak: AA

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