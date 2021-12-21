İTO Başkanı Avdagiç: "Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme... - Haberler Ekonomi
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İTO Başkanı Avdagiç: "Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme...

İTO Başkanı Avdagiç:
AA / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç: "Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı"

İTO Başkanı Avdagiç: "Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı"

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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