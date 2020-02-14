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İTO Başkanı Avdagiç: Ekonomiye güven gittikçe yükseliyor

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomiye güvenin gittikçe yükseldiğini vurguladı ve "Diğer taraftan önemli bir gelişme de cari açıkta oldu.

14.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:52
İTO Başkanı Avdagiç: Ekonomiye güven gittikçe yükseliyor

Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomiye güvenin gittikçe yükseldiğini vurguladı ve "Diğer taraftan önemli bir gelişme de cari açıkta oldu. Aylardır fazla veren cari işlemler dengesinde yavaş yavaş açık tarafı öne geçmeye başladı" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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