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İTO Başkanı Avdagiç'den AVM açıklaması

AA - Gökhan Yıldız - Ekonomi
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İTO Başkanı Avdagiç'den AVM açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00'da kapanması konusunda mutabakat sağlandığını bildirdi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00'da kapanması konusunda mutabakat sağlandığını bildirdi.

Avdagiç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul'daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00'da kapanması konusunda mutabakat sağlandığını açıkladı.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi

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