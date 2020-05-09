İTO Başkanı Avdagiç: "Annelerimize gönül mesafemizin yakın olduğunu hissettirelim"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Kovid-19 salgını sebebiyle ellerinden öpemediğimiz annelerimize, bu yıl Anneler Günü'nde baharın umut dolu çiçekleriyle dokunalım. Sosyal mesafemiz uzak olsa da gönül mesafemizin yakın olduğunu annelerimize hissettirelim." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Kovid-19 salgını sebebiyle ellerinden öpemediğimiz annelerimize, bu yıl Anneler Günü'nde baharın umut dolu çiçekleriyle dokunalım. Sosyal mesafemiz uzak olsa da gönül mesafemizin yakın olduğunu annelerimize hissettirelim." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şekib Avdagiç, "Herkesin gözünde büyüsek de onların gözünde her zaman çocuk kaldığımız annelerimizin, sadece annelerimizin değil, bize annelik yapan, bize emeği geçen tüm büyüklerimizin Anneler Günü kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, "Kovid-19 salgını sebebiyle ellerinden öpemediğimiz annelerimize, bu yıl Anneler Günü'nde baharın umut dolu çiçekleriyle dokunalım. Sosyal mesafemiz uzak olsa da gönül mesafemizin yakın olduğunu annelerimize hissettirelim." ifadelerini kullandı.

Anneler nasıl çocuklukları bahara çevirdiyse, bu yılki Anneler Günü'nün de Kovid-19 salgınıyla sarsılan dünyaya baharı ve coşkuyu geri getirmesi temennisinde bulunan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Annelerimizin bu izolasyon günlerinde yalnızlıklarını, hasretlerini gidermeli, gönüllerini kazanmalıyız. Yaşadığımız Kovid-19 salgını nedeniyle yanlarına gidemesek de eminim ki tüm anneler onları her zaman sevdiğimizi bilir. Nice Anneler Gününü sağlıkla karşılamayı temenni ediyorum. Bu günde aramızda olmayan annelerimize de Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: AA