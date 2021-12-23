İTO Başkanı Avdagiç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Avdagiç, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Avdagiç, "haber" kategorisinde Sefa Karacan'ın, Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır noktasında, çoğunluğu Irak'tan vize alarak gelen ve Avrupa hayaliyle Polonya'ya geçmeye çalışanların soğuk hava şartlarındaki bekleyişini gösteren "Çaresiz bekleyiş" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde Mohammed Shajahan'ın, çocukların Bangladeş'in güneydoğusundaki Chittagong eyaletinde yer alan Ananda Bazar Çöp alanında kullanılabilecek ya da satılabilecek eşyaları aradığı "Çöplükteki yaşam" başlıklı fotoğrafını beğenen Avdagiç, "Spor" kategorisinde ise oyunu, Ali Atmaca'nın, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz'un kazandığı müsabaka sonrası yaşadığı sevinci gösteren "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına ilişkin değerlendirmede bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Kimsenin açıkçası tanımadığı, madalya beklemediği genç bir kardeşimiz var; Mete Gazoz... Çok uzun, sabırlı bir geçmişle olimpiyatlardaki ilk altın madalyamızı Mete Gazoz kazandırdı. O yüzden ben de Mete Gazoz'un Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki sevincini yansıtan fotoğrafı seçiyorum." dedi.

Avdagiç, Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam" başlıklı fotoğrafının, bu hayatın zor yönünü gösterdiğini belirterek, "Bunu da görmemiz ve günlük hayatımızda gözden kaçırmamamız lazım." diye konuştu.

Sefa Karacan'ın "Çaresiz bekleyiş" başlıklı fotoğrafına ilişkin Avdagiç, dünyanın en önemli problemlerinden biri olan mülteci sorununa dikkati çekmesi dolayısıyla bu fotoğrafa oy verdiğini bildirdi.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet