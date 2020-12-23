İTO Başkanı Avdagiç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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İTO Başkanı Avdagiç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:34
İTO Başkanı Avdagiç, AA'nın

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Avdagiç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi..Tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz" notuyla Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafını seçen Avdagiç, yaşam kategorisinde "Savaşın bedelini çocuklar ödüyor" notuyla Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" ve spor kategorisinde ise "Spora hiçbir şey engel değil" ifadesiyle Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını oyladı.

Avdagiç ayrıca tüm fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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